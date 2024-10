Stand: 16.10.2024 14:40 Uhr Jahrmarkt auf Föhr startet am Donnerstag

Am Donnerstagnachmittag (17.10.) startet auf der Nordseeinsel Föhr (Kreis Nordfriesland) um 16 Uhr der Jahrmarkt auf dem Heymannsparkplatz. Rund 40 Buden, Schaugeschäfte und Stände sollen diesmal auf dem Föhrer Jahrmarkt vertreten sein. Der Jahrmarkt startet dieses Jahr einen Tag früher mit einem Laternenumzug durch die Wyker Innenstadt. Der Umzug beginnt am Nachmittag am Jugendzentrum in Wyk. Der Föhrer Jahrmarkt läuft dann bis zum 21. Oktober.

