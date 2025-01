Stand: 08.01.2025 14:53 Uhr Itzehoe: Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand

In der Geschwister-Scholl-Allee in Itzehoe (Kreis Steinburg) ist ein Dachstuhl in Brand geraten. Etwa 50 Feuerwehrmänner- und frauen waren mit zwei Löschzügen im Einsatz. Ein Gebäudevollbrand konnte nach Angaben der Polizei durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Die beiden Bewohner des Hauses wurden leicht verletzt. Anwohner in der Nähe wurden darum gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Die Gefahrenwarnung ist inzwischen aufgehoben. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

