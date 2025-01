Stand: 14.01.2025 09:26 Uhr Husum: Prozess gegen mutmaßlichen Mehrfach-Jugendstraftäter

Am zweiten Verhandlungstag gegen einen 18-jährigen mutmaßlichen Mehrfach-Straftäter vor dem Jugendschöffengericht in Husum (Kreis Nordfriesland) sind zwei Zeugen vernommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann vor, im Alter von 17 Jahren diverse Straftaten unter anderem in Husum, Meldorf, Rendsburg und Hamburg begangen zu haben. In der Anklage ist die Rede von unter anderem 15 Fällen des Diebstahls, teilweise mit Hausfriedensbruch. Drei weitere Zeugen sollen laut Gerichtssprecher noch aussagen. Sie haben noch nicht vernommen werden können, weil die Ladungen nicht zugestellt werden konnten. Am 3. Februar soll der Prozess weitergehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.01.2025 | 08:30 Uhr

