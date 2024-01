Hunderte Menschen demonstrieren in SH erneut gegen Rechtsextremismus Stand: 30.01.2024 13:38 Uhr Am Wochenende fanden in ganz Schleswig-Holstein Demonstrationen und Kundgebungen statt - die größten gab es in Kiel und Lübeck. Fast überall kamen deutlich mehr Teilnehmende als erwartet. Auch in den kommenden Tagen sind viele Aktionen gegen Rechtsextremismus geplant.

Nach zahlreichen Veranstaltungen am Wochenende, auch anlässlich des Holocaust-Gedenktags, haben am Dienstag 800 Menschen an einer Kundgebung in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) teilgenommen. Das teilten Polizei und Veranstalter mit. Zehn Bürgerinnen und Bürger hatten die Kundgebung angemeldet, auf der sie ein Zeichen für eine lebendige Demokratie und gegen Hasser und Hetzer setzen wollten.

Am Montag waren in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Diskriminierung zu protestieren. Das Antifaschistische Bündnis aus dem Herzogtum Lauenburg, die Grünen und die "Omas gegen rechts" hatten zu der Demo aufgerufen, mehrere Vereine, Parteien und Organisationen unterstützten die Demo. Nach Polizeiangaben waren rund 1.000 Teilnehmer auf dem Rathausplatz dabei.

Neumünster: Kundgebung auf dem Großflecken

Der Runde Tisch für Toleranz und Demokratie Neumünster hatte zu einer Kundgebung am Sonntag zwischen 13 und 14 Uhr auf dem Großflecken in Neumünster aufgerufen. Die Polizei schätzt, dass etwa 4.000 Menschen an der Demo teilgenommen haben.

Etwa je 3.000 Menschen in Schleswig und Eckernförde

Am Sonntag rief das "Bündnis für Demokratie" in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) zu einer Versammlung auf dem Stadtfeld auf. Nach Schätzungen der Polizei nahmen rund 3.000 Menschen an der Demonstration teil. Die Veranstalter hatten im Vorfeld auf ein begrenztes Parkangebot in der Stadt hingewiesen und Teilnehmern geraten früh anzureisen.

In Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wollte das "Eckernförder Bündnis gegen rechts" am Sonntag (28. Januar) gemeinsam Haltung zeigen für Demokratie. Auch dort schätzten die Beamten die Teilnehmerzahl auf etwa 3.000 Menschen. Der Demonstrationszug ging von der Hafenspitze über die Holzbrücke zur Langebrückstraße, danach über die Reeperbahn und die Kieler Straße zum Rathausmarkt zu einer Abschlusskundgebung, so die Veranstalter vom Runden Tisch.

Mehr als 10.000 Menschen in Kiel

Eine der größeren Aktionen fand am Sonnabend in Kiel statt. Laut Polizei kamen insgesamt 11.500 Menschen zu einer Kundgebung für Demokratie und Toleranz auf dem Rathausplatz zusammen. Die Veranstalter sprachen am Mittag von 15.000 Teilnehmenden. Die Gewerkschaften GEW und DGB hatten die Demonstration mit 1.000 Personen angemeldet.

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) sagte, so voll habe er den Rathausplatz noch nie gesehen - auch nicht zur Kieler Woche. Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) bedankte sich bei allen Anwesenden und forderte die Menschen auf, sich auch in der Kommunalpolitik und in Vereinen noch stärker gegen Rechtsextremismus einzusetzen. Die Bischöfin im Sprengel Schleswig und Holstein, Nora Steen, sprach sich im Namen der Nordkirche, aber ausdrücklich auch weiterer Glaubensgemeinschaften entschieden gegen jede Form von Extremismus und Rassismus aus. In der deutschen Gesellschaft stehe die Menschenwürde unabhängig von Herkunft, Kultur und Religion niemals in Frage.

Lübeck: Menschen vom Holstentor bis zum Hauptbahnhof

In Lübeck war eine weitere größere Demonstration unterwegs - los ging es um 13 Uhr unter dem Motto "Die offene Gesellschaft verteidigen - dem Rechtsruck entgegentreten!" Mehr als ein Dutzend Organisationen aus Lübeck hatten dazu aufgerufen, darunter Theater, Gewerkschaften, die Kirche und auch politische Parteien. Wie ein NDR-Reporter berichtete, reichte die Menschenmenge vom Holstentor bis fast zum Hauptbahnhof. Die Polizei ging von etwa 8.000 Teilnehmenden aus.

Überall deutlich mehr Teilnehmende als erwartet

In Heide (Kreis Dithmarschen) gab es am Sonnabendvormittag ebenfalls eine Kundgebung für Demokratie, Solidarität und Vielfalt auf dem Südermarkt. Die 500 angemeldeten Teilnehmenden waren weit vor 10 Uhr erreicht, berichtete ein NDR-Reporter. Laut Polizei kamen insgesamt 1.500 Menschen zusammmen. Hinter der Kundgebung steht das Bündnis "Dithmarschen ist bunt". Es besteht aus Parteien, Gewerkschaften, Geschäftsleuten, Verbänden, Vereinen, Glaubensgemeinschaften und Einzelpersonen.

Auch in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ging am Sonnabend ein breites Bündnis aus Parteien und politischen Organisationen "Gemeinsam gegen rechts - Für Demokratie und Vielfalt" auf die Straße. Laut Polizei nahmen etwa 6.000 Menschen teil - dreimal so viele wie angemeldet. 5.000 Teilnehmende waren es in Husum (Kreis Nordfriesland), wo die Demonstration vom Kreishaus Richtung Hafen zog, auch dort hatte ein Bündnis zum Protest aufgerufen.

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) begann die Demonstration am Sonnabendmittag auf dem Schlossplatz. Dort kamen laut Polizei 2.200 Menschen - im Vorfeld war die Zahl der Teilnehmenden auf 300 bis 500 geschätzt worden.

Motto in vielen Orten: "Nie wieder ist jetzt"

In Bargteheide (Kreis Stormarn) hatten die Grünen und die Klimaschutz-Projektgruppe Bargteheide Zero für Sonnabend zu einer Demonstration mit dem Leitspruch "Nie wieder ist jetzt!" aufgerufen. Angemeldet waren 300 Menschen - gekommen sind laut Polizei 2.000. Genauso viele kamen in Bad Oldesloe. Auch in Trittau war - wie in den meisten Städten - der Jahrestag der Befreiung von Auschitz der Anlass und "Nie wieder ist jetzt" das Motto einer Kundgebung auf dem Europaplatz auf. Dort kamen laut Polizei 500 Menschen. In Glückstadt (Kreis Steinburg) war das Motto "5 vor 12 am Holocaust Gedenktag". Dort kamen 500 bis 600 Menschen zusammen.

Auch in Schwentinental (Kreis Plön) war am Sonnabend eine "Demo gegen rechts" unterwegs, angemeldet von den Kirchen der Stadt Schwentinental und den Stadtteilen Raisdorf und Klausdorf. Die Polizei sprach von 800 Teilnehmenden.

In Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) hatten bereits am Freitag rund 300 Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Dazu aufgerufen hatte die SPD Mölln, ebenfalls unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt"

Wo in den kommenden Tagen noch demonstriert wird

In vielen Städten im Land sind auch in den kommenden weitere Kundgebungen und Demonstrationen geplant. Die folgende Liste gibt eine Übersicht über noch geplante Aktionen, dabei wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.

In Wedel (Kreis Pinneberg) hat die Bürgermeisterin zu einer Demo für Dienstag (30. Januar) aufgerufen. Auf dem Rathausplatz startet um 18 Uhr der Demozug, der dann durch die Bahnhofstraße bis zur Elbe führt. Laut Veranstaltern soll der Wedeler Hafen mit Kerzen erleuchtet werden.

In Rellingen (Kreis Pinneberg) veranstalten die Gemeinde und die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde am Donnerstag (1. Februar) auf dem Arkadenhof eine Kundgebung gegen Rechtsextremismus. Ab 18 Uhr sind kurze Ansprachen von Pastorin Inga Roetz-Millon und Bürgermeister Marc Trampe (parteilos) unter musikalischer Begleitung geplant.

In Norderstedt ist am Freitag (2. Februar) eine Demo gegen Rechtsextremismus vor dem Rathaus mit 5.000 Menschen geplant.

In Eutin (Kreis Ostholstein) rufen Vertreter aus Politik, Vereinen und Verbänden unter dem Motto "Ostholstein steht auf" zum Protest am Sonnabend (3. Februar) auf. Die Kundgebung startet um 15 Uhr auf dem Eutiner Marktplatz. Ein Sternmarsch beginnt um 14.30 Uhr am Wasserturm.

In Bad Segeberg (Kreis Segeberg) ist unter dem Motto "Segeberg steht auf - Nie wieder ist jetzt" ebenfalls am 3. Februar um 15 Uhr eine Kundgebung gegen Rechtsextremismus und Rassismus auf dem Marktplatz geplant.

In Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) wollen die Menschen am Freitag, 9. Februar, mit dem Leitspruch "Holo steht auf - gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" auf die Straße gehen. Die Demo ist von 16 bis 17.30 Uhr geplant.

In Ahrensburg (Kreis Stormarn) wollen die "Omas gegen rechts" und der Runde Tisch Ahrensburg ab sofort jeden Sonnabend eine Mahnwache abhalten.

"Gemeinschaftsgefühl trägt die Demokratie"

Es ist ein breites Bündnis von Menschen, die schon auf die Straßen gegangen sind oder es in Zukunft tun wollen. Für die Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Paula Diehl von der Universität Kiel ist diese sehr heterogene Gruppe gut für die Demokratie, denn dieser "Schulterschluss verbindet verschiedene Teile der Gesellschaft". Das sei eine positive Sache.

Sie glaubt, dass es auch über das kommende Wochenende hinaus viele weitere Folgedemonstrationen geben wird: "Die Zivilgesellschaft ist mobilisiert", sagt die Expertin für Politische Kultur. Bei Massenveranstaltungen wie diesen gebe es immer einen starken Solidarisierungsprozess. Diehl beschreibt ihn so: "Es ist unglaublich motivierend zusammen zu sein und das Gefühl zu bekommen, 'man ist nicht allein und man kann etwas bewirken'".

Außerdem erzeugten Massendemonstrationen starke Bilder. "Plötzlich wird's vorstellbar, dass man doch gegen den Rechtsruck etwas tun kann. Und das sind Ressourcen, die wir nicht unterschätzen dürfen."

Debatte auch im Landtag

Auch die Abgeordneten im schleswig-holsteinischen Landtag haben am vergangenen Donnerstag ein Zeichen gegen Rechtsextremismus gesetzt. Dafür haben sie einen Dringlichkeitsantrag eingebracht, in dem sich alle Landtagsfraktionen stark für eine wehrhafte Demokratie machen. SPD-Fraktionschefin Midyatli mahnte: "Es ist unsere Aufgabe, dass unsere rechtlichen Mittel dazu dienen unsere Demokratie vor diesen Faschisten zu schützen."

Auslöser für die Debatte im Landtag sind auch die bundesweiten Proteste gegen Rechtsextremismus und -populismus, denen Enthüllungen des Recherchenetzwerks "Correctiv" vorausgegangen sind. Die unabhängige Redaktion hatte über ein Geheimtreffen von AfD-Politikern mit Rechtsextremen und Unternehmern berichtet. Tausende Menschen haben bereits deutschlandweit gegen die Pläne zur Ausbürgerung von Menschen mit Migrationsgeschichte protestiert - auch in Schleswig-Holstein.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte, die bisherigen Aktionen im Land seien ein ermutigendes Zeichen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte der CDU-Politiker, es gebe keine Ausreden mehr wegzusehen. Jeder könne im Familien- und Freundeskreis sowie auf der Arbeit Haltung zeigen und seine eigene Stimme gegen Rechtsextremismus erheben, so Günther weiter.

Zehntausende auch bei vergangenen Demos

Bereits in den vergangenen Wochen hatte es auch in Schleswig-Holstein mehrere große Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und gegen die AfD gegeben - unter anderem zwei in Kiel mit 7.000 und 5.000 Teilnehmenden oder eine in Lübeck mit 2.000 Menschen. bei einer Demonstration in Flensburg kamen 10.000 Teilnehmende. In Pinneberg und Henstedt-Ulzburg versammelten sich jeweils 3.500.

