Stand: 13.06.2024 09:54 Uhr Holsteiner Pferdetage starten

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) beginnen am Donnerstag die Holsteiner Pferdetage. Bis Sonntag gibt es laut Veranstalter verschiedene Reitwettbewerbe. Außerdem feiert die Fohlen- und Reitpferdeauktion nach mehrjähriger Pause ein Comeback. Los geht es am Donnerstag unter anderem mit den Dressurprüfungen.

