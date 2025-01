Stand: 05.01.2025 17:26 Uhr Holstein Kiel gewinnt Testspiel bei Union Berlin

Holstein Kiel bleibt nicht viel Zeit, um sich auf die verbleibenden 19 Spiele in der Fußball-Bundesliga vorzubereiten. Am Sonntag stand das einzige Testspiel der Kieler auf dem Programm. Die "Störche" gewannen beim Bundesliga-Konkurrenten Union Berlin mit 2:1. Trainer Marcel Rapp gefiel der Auftritt seiner Mannschaft vor 9.000 Zuschauern nach eigenen Angaben sehr. Schon am kommenden Wochenende geht es in Freiburg wieder um Punkte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.01.2025 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga Holstein Kiel Kiel