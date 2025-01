Stand: 02.01.2025 09:14 Uhr Holstein Kiel startet mit öffentlichem Training ins neue Jahr

Fußball-Bundesligist Holstein Kiel ist in das neue Jahr mit der Mission Klassenerhalt gestartet. Am Donnerstagvormittag um 11 Uhr wird es in Kiel-Projensdorf ein öffentliches Training geben. Das erste Mal mit dabei ist auch Winterneuzugang David Zec. Der 24 Jahre alte slowenische Innenverteidiger soll der Defensive der "Störche" mehr Halt geben. Er wurde kurz Weihnachten verpflichtet und kommt vom Erstligisten NK Celje aus Slowenien. Weitere Verstärkungen schließt der Verein nicht aus.

Am kommenden Sonntag steht ein Testspiel bei Ligakonkurrent Union Berlin auf dem Programm. 13 Uhr geht es dort los. In der nächsten Woche muss Holstein Kiel dann am Sonnabend (11.1.) das erste Pflichtspiel in diesem Jahr beim SC Freiburg bestreiten. Das Spiel beginnt im Europa-Park-Stadion um 15.30 Uhr.

