Stand: 16.05.2024 18:56 Uhr Holstein Kiel: Autogrammstunde im Citti Park

Etwa 1.000 Menschen sind zur Autogrammstunde von Aufsteiger Holstein Kiel in den Kieler Citti Park gekommen. In zwei langen Schlangen warteten sie entweder auf ein Autogramm der Mannschaft oder darauf, einen Artikel aus dem Fanshop zu ergattern. Teilweise hatten die Fans Bilderrahmen, Trikots oder Flaggen dabei, die sie sich signieren lassen wollten. Sämtliche Liga-Spieler und das Trainer-Team standen für ihre Fans bereit. Zum Teil standen diese schon seit dem Vormittag in der Schlange, um sich die Autogramme ihrer Idole zu sichern.

