Stand: 08.08.2024 09:24 Uhr Hilfskonvoi startet Richtung Ukraine

Drei Einsatzfahrzeuge des Katastrophenschutzes machen sich am Donnerstag aus Nehms (Kreis Segeberg) auf den Weg nach Tschernihiw. Das ist die Partnerregion des Kreises Segeberg in der Ukraine. Die Fahrzeuge sollen dort nach Angaben des Organisators des Hilfskonvois übergeben werden. Außerdem gehen auch medizinische Hilfsmittel in die Ukraine, darunter Medikamente im Wert von 80.000 Euro. Im Herbst soll ein zweiter Konvoi mit drei Fahrzeugen in die Ukraine starten.

