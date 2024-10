Stand: 24.10.2024 09:19 Uhr Herzogtum Lauenburg: "First Responder" leisten Erste Hilfe

Bei Notfällen auf dem Land können die Wege für Rettungsdienst und Feuerwehr lang werden. Dann helfen "First Responder", speziell geschulte Ersthelferinnen und Ersthelfer. Seit 25 Jahren gibt es solch eine Einheit in Ziethen (Kreis Herzogtum Lauenburg). Ersthelfer Jérôme Kessel erklärt: "Wir werden von der Leitstelle alarmiert und leisten Erste Hilfe, bis der hauptamtliche Rettungsdienst eintrifft. Wir sind von Alarmierung bis zum Ausrücken teilweise in zwei Minuten am Einsatzort."

Einheit ist auf Spenden angewiesen: Zukunft ist ungewiss

Nun steht die "First Responder"-Einheit vor einer ungewissen Zukunft, sagt Jérôme Kessel: "Wir sind auf Spenden angewiesen, dazu kosten die Einsätze den Gemeinde auch Geld. Die sind darüber natürlich nicht nur glücklich." Die Krankenkassen zahlen nicht, weil die Einheit die Patientinnen und Patienten nicht transportiere - das sei dem hauptamtlichen Rettungsdienst vorbehalten. Jérôme Kessel fordert, dass der Gesetzgeber andere Regelungen findet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg