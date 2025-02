Stand: 21.02.2025 07:06 Uhr Heizung funktioniert nicht: Stadt Elmshorn setzt ZBVV Frist

Die Stadt Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat den Druck auf den Vermieter von mehr als 100 Wohnungen in der Panjestraße weiter erhöht. Seit Anfang Februar funktionieren in mehr als 100 Wohnungen die Heizungen nicht. Die Stadt verschickte laut Oberbürgermeister Volker Hatje (parteilos) am Dienstag (18.2.) eine Anhörung nach Paragraph 8 des Wohnraumschutzgesetzes an den Vermieter, die ZBVV. Die beinhaltet unter anderem eine Frist bis zum 28. Februar. Bis dahin muss die ZBVV einen Nachweis darüber erbringen, dass die betroffenen Wohnungen in einem "bewohnbaren Zustand" sind, erklärt Hatje auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein, "oder Stellung dazu beziehen, wie dieser Zustand erreicht werden soll".

Mieter: Zentralheizung funktioniert noch nicht

Mieterinnen und Mieter berichten gegenüber NDR Schleswig-Holstein, dass die Heizungen noch immer nicht funktionieren. Vereinzelt seien vom Vermieter zwar Heizlüfter verteilt worden, aber dadurch seien bei manchen die Sicherungen durchgebrannt. Kann der Vermieter die Frist der Stadt nicht einhalten und kein ausgearbeitetes Konzept präsentieren, werde die Stadt selbst aktiv - auf Kosten des Vermieters, erklärt Oberbürgermeister Hatje weiter.

