Stand: 14.05.2024 10:53 Uhr Heider Marktplatz wird zum Strand

Auf dem Marktplatz in Heide (Kreis Dithmarschen) haben die Vorbereitungen für den "Heider Marktstrand" begonnen. 330 Tonnen Sand werden dazu an der Süd-Ost-Seite des Marktplatzes angeliefert. Ein Beachvolleyballfeld, mehrere Pflanzen, eine Beach-Bar und zahlreiche Liegestühle sollen ab dem 21. Mai für Strand-Feeling mitten in der Innenstadt sorgen. Für das große Beachvolleyball-Turnier von Mai bis September können sich noch Teams beim Stadtmarketing Heide anmelden. Außerdem gibt die Stadt Volleybälle zum Spielen aus und auch eigene Geräte wie Federballschläger können mitgebracht und auf der Fläche genutzt werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.05.2024 | 08:30 Uhr