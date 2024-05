Stand: 21.05.2024 10:10 Uhr Hauptstraße in Appen wird eher saniert

Seit einem Jahr gilt auf der Hauptstraße in Appen (Kreis Pinneberg) die 30 km/h-Grenze. Die Fahrbahn ist in einem so schlechten Zustand, dass Autos schon kaputt gegangen sind. Eine Sanierung war ursprünglich erst in vier Jahren geplant - jetzt könnte sie doch schneller kommen. Denn seit Freitag gibt es eine Vereinbarung zwischen Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) und Appens Bürgermeister Hans-Peter Lütje (CDU). Somit wird der zuständige Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr in den kommenden Monaten die Planung für die Fahrbahnerneuerung fertigstellen. Dann übernimmt die Gemeinde die Bauarbeiten. Einen genauen Zeitplan für das Projekt gibt es allerdings noch nicht.

