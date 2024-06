Stand: 27.06.2024 10:50 Uhr "Handball-Days" starten in Lübeck

Zu den "Handball-Days" erwarten die Veranstalter bis Sonntag in Lübeck 420 Mannschaften aus 13 Nationen. Das Turnier startet mit dem Grundschul-Cup. Die regulären Spiele beginnen am Freitag am Stadion Lohmühle, auf dem Sportplatz Buniamshof sowie in der Hansehalle. Dort trifft beim Nations Cup die deutsche U18-Frauen-Nationalmannschaft auf die Schweiz, Dänemark und Polen. Die U18-Männer spielen gegen die Niederlande und die Färöer-Inseln.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.06.2024 | 08:30 Uhr