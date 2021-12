Günther sieht keinen Bedarf für neue Bund-Länder-Beschlüsse Stand: 19.12.2021 17:38 Uhr In Deutschland gibt es unterschiedliche Ansichten, wie auf die neue Omikron-Variante des Coronavirus reagiert werden soll. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sieht keinen Handlungsbedarf.

Ministerpräsident Günther sieht trotz wachsender Sorge vor der Ausbreitung der Omikron-Variante keinen Bedarf für weitere Beschlüsse von Bund und Ländern zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. "Die Instrumente, die den Ländern mit dem Bundesinfektionsschutzgesetz in die Hände gegeben wurden, reichen aus", sagte der CDU-Politiker der Zeitung "Welt". Schleswig-Holstein habe seine Corona-Verordnung bis Mitte Januar fixiert.

Auf die Frage, ob er angesichts der steigenden Infektionszahlen im Nachbarland Dänemark an Grenzschließungen denke, verwies Günther auf die Zuständigkeit des Bundes bei diesem Thema.

Ministerpräsident von Baden-Württemberg für Bund-Länder-Schalte

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält dagegen eine kurzfristige Bund-Länder-Schalte für möglich. Vor dem Hintergrund der schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante in Europa kritisiert er die neue Bundesregierung. Er fühle sich schlecht informiert, vom neuen Expertengremium der Ampel-Koalition habe er noch keine Informationen über die neue Variante bekommen, so Kretschmann. Wenn es noch im alten Jahr zu einem Hochlauf der Omikron-Welle komme, müsse man sich zügig beraten, sagte der Grünen-Politiker.

Grünen-Politiker Dahmen: Strengere Regeln vor Weihnachten möglich

Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, er halte wegen Omikron eine Verschärfung der Corona-Regeln noch vor Weihnachten für möglich. Hierfür sei aber das Statement des neuen wissenschaftlichen Expertengremiums maßgeblich, das Anfang kommender Woche zu erwarten sei. Dem "Handelsblatt" sagte Dahmen: "Wir müssen uns darauf einstellen, dass in Bereichen der kritischen Infrastruktur sehr viel Personal krankheitsbedingt ausfallen wird." Diese Gefahr sehe er nicht nur in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, sondern beispielsweise auch bei der Feuerwehr, Polizei, in Apotheken und dem Lebensmittelhandel.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hatte bereits vor einer Verschärfung der Lage in den Kliniken gewarnt.

Lauterbach rechnet nicht mit einem Lockdown

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) setzt weiter auf Impfungen und schließt beispielsweise einen kurzfristigen Lockdown aus. "Nein, einen Lockdown wie in den Niederlanden vor Weihnachten, den werden wir hier nicht haben", sagte der SPD-Politiker der ARD. Wie man Personalausfälle in der kritischen Infrastruktur schützen könne, werde derzeit geprüft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.12.2021 | 17:00 Uhr