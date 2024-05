Stand: 07.05.2024 10:42 Uhr CDU-Bundesparteiatag: Günther enttäuscht über Abschneiden von Prien

Beim CDU-Bundesparteitag in Berlin ist Parteichef Friedrich Merz bei den Vorstandswahlen am Montag mit rund 90 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt worden. Schleswig-Holsteins CDU-Landeschef Daniel Günther sprach von einem "Super-Ergebnis" und einer starken Rede, die Merz gehalten habe.

Weniger erfreut zeigte sich Günther über das Wahlergebnis von Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien, die als Stellvertreterin von Merz wiedergewählt wurde. Sie hat mit nur 58 Prozent das schlechteste Ergebnis aller Stellvertreter bekommen. Sie mache eine tolle Arbeit und das Ergebnis sei nicht gerechtfertigt, so Günther.

Die CDU setzt am Dienstag ihren Bundesparteitag in Berlin fort. Die Delegierten wollen das neue Grundsatzprogramm diskutieren und verabschieden.

