Stand: 31.01.2025 15:01 Uhr Günther Grass Haus schließt für mehrere Monate

Das Günter-Grass-Haus in Lübeck schließt vom kommenden Montag an für vier Monate das Museum. Grund sind Umbau- und Sanierungsarbeiten, erklärt die Museumsleitung. Mit Hilfe von Bundesmitteln könnte eine neue Lichtanlage eingebaut werden. Auch der Brandschutz muss erneuert werden. Die größeren Veranstaltungen des Hauses wie zum Beispiel das Lübecker Literaturtreffen finden nach wie vor statt, nur dann nicht im Günter-Grass-Haus, sondern am 1. März im Theater Lübeck.

