Stand: 19.12.2024 10:09 Uhr Grünen-Wahlkampfauftakt in Lübeck mit Habeck und Baerbock

Die Grünen starten ihren Wahlkampf am 6. Januar 2025 in Lübeck. Das kündigte Bruno Hönel, der Lübecker Bundestagsabgeordnete der Grünen, auf seiner Instagram-Seite an. In der Musik- und Kongresshalle (MUK) werden der in Lübeck geborene Wirtschaftsminister und Kanzlerkandidat Robert Habeck sowie Außenministerin Annalena Baerbock das Parteiprogramm zur Bundestagswahl vorstellen.

