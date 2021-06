Großfeuer in Kiel-Wellsee: Einsatz dauerte bis in die Nacht Stand: 15.06.2021 07:35 Uhr Im Gewerbegebiet Kiel-Wellsee hat eine Lagerhalle auf dem Gelände eines Schlachtbetriebs gebrannt. 130 Feuerwehrleute waren im Einsatz - die Arbeiten dauerten zwölf Stunden.

Neben der Berufsfeuerwehr Kiel waren auch Freiwillige Feuerwehren alarmiert worden. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, wie Kiels Feuerwehrchef Thomas Hintz NDR Schleswig-Holstein sagte: "Auf der Rückseite haben sich die Kolleginnen und Kollegen einen Weg erkämpft - im wahrsten Sinne des Wortes - über zwei Geschosse."

Keller ist einsturzgefährdet

Da es in einem schwer zugänglichen Bereich in dem 700 Quadratmeter großen Keller der Halle brannte und es eine Verpuffung gegeben hatte, gelangten die Einsatzkräfte zunächst nicht auf normalen Zugangswegen zum Brandbereich. "Hitze, Rauch und die schlechte Sicht machen das Vorrücken der Kräfte Richtung Brandstelle sehr schwierig", schilderte die Feuerwehr. Außer Speziallöschgeräten kamen auch Sonderlöscheinheiten zum Einsatz, um die Wasserversorgung sicherzustellen. Infolge des Brandes sei die Kellerdecke einsturzgefährdet, sagte der Feuerwehr-Sprecher.

Brandursache ist noch unklar

Die Halle wurde laut Eigentümer an eine Küchenfirma vermietet. Darüber befindet sich das Kühlhaus des Schlachtbetriebes. Warum das Feuer ausbrach, ist unklar. Eine verletzte Person sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Messungen am Brandort ergaben laut Feuerwehr keine akuten Gesundheitsgefahren für die Menschen in der Nähe.

Weitere Informationen So ist die Feuerwehr im Land ausgerüstet Schweres Gerät für schwere Einsätze. Die richtigen Fahrzeuge sind wichtig für eine effektive Arbeit und Brandbekämpfung der Feuerwehren im Land. mehr Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.06.2021 | 07:00 Uhr