Green Screen 2021: Naturfilmfestival Online und Open Air Stand: 22.03.2021 13:48 Uhr Es ist das 15. Festivaljahr für das internationale Naturfilmfestival Green Screen: Gut 100 Dokumentarfilme gehen vom 4.-12. September in Eckernförde an den Start - danach laufen sie im Kino weiter.

221 Naturfilme aus 57 Ländern wurden eingereicht - unter anderem aus Oman, Uganda, Tansania, Neuseeland und Sri Lanka. Eine Jury mit zwölf Mitgliedern sichtet zurzeit die Einreichungen online, eine weitere Jury soll im Sommer die diesjährigen Preisträger küren.

Für das Festival im Spätsommer sind nach eigenen Angaben sowohl Präsenzveranstaltungen als auch zusätzliche Online-Angebote geplant. Darüber hinaus sind Open-Air-Filmvorführungen vor und während des Festivals, Podiumsgespräche - unter anderem mit Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) - und eine Foto-Ausstellung geplant. "Wir hoffen wieder die Atmosphäre eines echten Festivals mit naturbegeisterten Besuchern und Filmemachern aus zahlreichen Ländern zu bieten", sagte die Vorstandsvorsitzende Ulrike Lafrenz. Unter dem Motto "Green Screen macht Schule" haben sich bundesweit über 20.000 Schulkinder am Online-Angebot mit sieben Naturfilmen für den Unterricht beteiligt.

16 statt fünf Tage Filmfest

Die Lehren aus dem vergangenen Jahr zeigen, dass die Situation in den Kinos anders ausfallen wird als gewünscht - darauf haben sich die Veranstalter allerdings vorbereitet. Wegen der zu erwartenden Beschränkung der Zuschauerzahlen in den Spielstätten wurde das Green Screen Festival von den üblichen fünf auf 16 Festivaltage verlängert. Die Lage bleibt aber immer noch ungewiss. "Die spannende Frage ist: Wie viele können wir dann reinlassen?", meint Michael van Bürk vom Veranstaltungsteam. "Sind es nur 20 bis 30? Oder haben wir freie Hand und können die Säle voller besetzten? Dann sind es einige Tausend mehr." Die Organisatoren hoffen auch auf die Impfung und Testmöglichkeiten.

Das Festival wird am 4. September in der Eckernförder Stadthalle eröffnet. Zur Festivalgala am 8. September wird Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erwartet. Die Filmpreise des Green Screen vergibt Festivalleiter Dirk Steffens am 11. September. Zur Preisverleihung werden nach eigenen Angaben Filmemacher aus verschiedenen Ländern zugeschaltet - Interessierte können sie online verfolgen.

Viele Spielstätten zeigen Festivalfilme

In Eckernförde werden die Filme vom 4. bis 12. September in der Stadthalle, in der Kirche St. Nikolai und an den Wochenenden in Carls Eventlocation gezeigt. Weitere Spielstätten können hinzukommen. Am zusätzlichen Festivalprogramm in Schleswig-Holstein beteiligen sich ab dem 13. September bislang Kinos in Kiel, Rendsburg, Heide, Büsum und auf Amrum.

