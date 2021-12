Gottesdienste an Weihnachten: Keine einheitlichen Corona-Regeln Stand: 25.12.2021 14:02 Uhr Im Gegensatz zu vergangenem Jahr finden die Gottesdienste zu Weihnachten in diesem Jahr statt. Einige Gemeinden in Schleswig-Holstein lockern sogar ihre Corona-Vorschriften.

Vielerorts gelten in den Kirchen unterschiedliche Corona-Regeln. Ein Beispiel aus Lübeck: An Heiligabend kamen im Lübecker Dom und in der St. Marienkirche mehr als 1.000 Menschen zu sechs verschiedenen Gottesdiensten. Am Nachmittag galt 2G, abends dann 3G - heute sind keine Kontrollen mehr geplant. "Wir wollen niemanden ausschließen", betonte der Pastor von St. Marien zu Lübeck, Robert Pfeifer.

2G oder 3G teilweise aufgehoben

Auch in vielen anderen evangelischen Kirchen sind die 2G- beziehungsweise 3G-Regelungen aufgehoben. In wenigen Gemeinden, wie zum Beispiel in Groß Grönau (Kreis Herzogtum Lauenburg), gilt auch heute noch die 3G-Regel.

Die Katholiken feiern ebenfalls mit 3G und 2G - je nach Gemeinde. Die Corona-bedingten Hürden zum Gottesdienst müssten für alle Christen so gering wie möglich sein, findet Erzbischof Stefan Heße. Masken sind allerdings überall weiter Pflicht.

