Gleisarbeiten bis Mitte April: Viele Züge in SH fallen aus Stand: 28.03.2024 17:14 Uhr Bauarbeiten im Schienennetz der Deutschen Bahn haben ab Ostern bis Mitte April starke Auswirkungen auf den Regional- und Fernverkehr auf wichtigen Strecken in Schleswig-Holstein. Viele Verbindungen fallen aus.

von Ole Wrobel

Es sind umfangreiche Bahnbauarbeiten in diesem Frühjahr in Schleswig-Holstein, die für Bahnkunden häufig längere Fahrtzeiten bedeuten. Betroffen sind Verbindungen, die von Hamburg über Elmshorn nach Neumünster, Kiel, Flensburg oder über Itzehoe und Husum nach Westerland auf Sylt fahren - und in die andere Richtung. Auch auf der Strecke Bad Oldesloe - Neumünster wird es Probleme geben. Die Autozüge nach Sylt sind nicht betroffen.

Gleisbauarbeiten bei Elmshorn

Eine Großbaustelle bei Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Bauarbeiten in Verbindung mit dem geplanten Fernbahnhof in Hamburg Diebsteich sorgen für die massiven Auswirkungen auf den Regional- und Fernverkehr in Schleswig-Holstein. Zwischen Elmshorn und Tornesch werden auf drei Kilometern die Gleise erneuert. An dieser Stelle sind die Schienen laut Deutscher Bahn bereits 40 Jahre alt. Generell sollen Gleise nach 25 bis 40 Jahren erneuert werden, teilte eine Sprecherin mit. Im Zuge der Arbeiten wird auch der Untergrund stabilisiert. Eine Schutzschicht wird eingebaut, die unter anderem das Oberflächenwasser besser ableiten soll.

Umgeleitete Güterzüge sorgen für weitere Ausfälle

Wegen der Baustelle bei Elmshorn müssen Güterzüge umgeleitet werden. Außerdem beschränken Arbeiten für den neuen Fernbahnhof am Hamburger Diebsteich den Güterverkehr von und nach Dänemark. Die Züge müssen über die Strecke Bad Oldesloe - Neumünster ausweichen. Mit Folgen für den Regionalverkehr: Etwa die Hälfte aller Züge auf dieser Linie fällt aus. Ein Blick auf die Verbindungen, per App oder online, ist in den kommenden Woche sinnvoll.

Vom 29. März abends bis 15. April morgens gelten diese Einschränkungen:

Diese Verbindungen fallen im Nahverkehr vollständig aus

RB61 und RB71 (Hamburg - Elmshorn - Hamburg); Ersatzverkehr mit Bussen

und (Hamburg - Elmshorn - Hamburg); Ersatzverkehr mit Bussen RE7 (Hamburg - Neumünster - Hamburg); Reisende müssen auf die Linie RE70 ausweichen

(Hamburg - Neumünster - Hamburg); Reisende müssen auf die Linie ausweichen RB75 (Kiel - Rendsburg - Kiel) bis Juni; Ersatzverkehr mit Bussen, RB74 übernimmt teilweise Haltestellen

Diese Linien fallen im Nahverkehr teilweise aus

RB82 (Bad Oldesloe - Neumünster - Bad Oldesloe); Ersatzverkehr mit Bussen, etwa die Hälfte der Verbindungen fällt weg

(Bad Oldesloe - Neumünster - Bad Oldesloe); Ersatzverkehr mit Bussen, etwa die Hälfte der Verbindungen fällt weg RE70 (Neumünster - Hamburg - Neumünster); verschiedene RE-Züge nachts sind betroffen, Ersatzverkehr mit Bussen

Auch der Fernverkehr läuft nur eingeschränkt

Im Fernverkehr sind fast alle Verbindungen von und nach Hamburg zwischen Westerland, Flensburg und Kiel betroffen. Es kommt zu Teilausfällen und veränderten Fahrtzeiten. Von und nach Dänemark entfällt die Verbindung EC396/397.

Ab Mitte April weniger Einschränkungen

Vom 15. April an sollen Verbindungen über Elmshorn im Regionalverkehr tagsüber weitgehend nach Fahrplan fahren. Vor allem nachts kann es auf diesen Linien aber noch zu Verzögerungen und Zugausfällen kommen.

Den ganzen Monat April kommt es außerdem auf vielen weiteren Linien im Land zu kleineren Ausfällen und Verzögerungen. Grund sind meist Gleisarbeiten und Arbeiten an Bahnübergängen. Fahrgäste sollten sich laut Bahn vorab über ihre Verbindungen informieren.



Eine gute Nachricht gibt es aber auch: St. Peter Ording wird laut Nordbahn ab April wieder mit Zügen auf der Strecke RB64 angefahren. Bisher war dort ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

