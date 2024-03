Keine weiteren Bahnstreiks: 35-Stunden-Woche ab 2029 Stand: 26.03.2024 08:58 Uhr Der Tarifstreit bei der Deutschen Bahn ist beendet. Der bundeseigene Konzern und die Gewerkschaft GDL wollen heute Vormittag offiziell über die Ergebnisse informieren. Bekannt wurde bereits, dass das Schichtpersonal ab 2029 nur noch 35 Stunden pro Woche arbeiten muss.

Ein weiterer Streik bei der Bahn ist damit abgewendet: Die Lokführergewerkschaft GDL hatte am Montagabend mitgeteilt, sie habe sich mit der Deutschen Bahn in dem seit Monaten andauernden Tarifkonflikt geeinigt. Kurz darauf bestätigte auch ein Sprecher der Deutschen Bahn die Einigung.

Seiler: "Konnten uns auf intelligenten Kompromiss einigen"

Heute früh - noch vor den geplanten Pressekonferenzen - wurden erste Details bekannt: Die Deutsche Bahn ist demnach der GDL im Kernstreitpunkt Arbeitzeit entgegenkommen. Es gebe ein Wahlmodell zur Wochenarbeitszeit für das Schichtpersonal, teilte die DB mit. "Die Auseinandersetzung war hart, aber wir konnten uns nun auf einen intelligenten Kompromiss einigen", sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler. "Kernelement ist ein innovatives Optionsmodell, mit dem Mitarbeitende im Schichtdienst künftig selbst über ihre Wochenarbeitszeit entscheiden." Der Zeit-Korridor für die Absenkung der Arbeitszeit erstrecke sich bis 2029. Darin seien Wochenarbeitszeiten von 35 bis 40 Stunden möglich. "Dabei gilt das Leistungsprinzip: Wer mehr arbeitet, verdient entsprechend mehr", erklärte Seiler.

Medienbericht: "Arbeitszeitkorridor" geplant

Das Nachrichtenportal "Politico" hatte zuvor berichtet, es solle ein "Arbeitszeitkorridor" eingerichtet werden, der es Mitarbeitern erlaube, ihre Arbeitszeit bis zum Jahr 2029 jährlich bei vollem Lohnausgleich abzusenken. Anfang 2026 erfolge diese Absenkung automatisch auf 37 Stunden. Wer 40 Stunden arbeiten möchte, könne dies für rund 2,7 Prozent mehr Lohn tun. Für die Folgejahre sind dem Bericht zufolge Absenkungen auf 36 Stunden ab 2027, ab 2028 auf 35,5 Stunden und ab 2029 auf 35 Stunden vorgesehen. Sie erfolgen demnach aber nicht mehr automatisch, sondern nur optional auf Antrag der Arbeitnehmer.

Mehr Geld gibt es auch

Zudem gibt es eine Lohnerhöhung von 420 Euro in zwei Schritten: 210 Euro mehr pro Monat zum 1. August 2024 und noch mal 210 Euro zum 1. April 2025. Eine Inflationsausgleichsprämie über 2.850 Euro soll in zwei Stufen ab März ausgezahlt werden. Bis Ende Februar 2026 gilt nun eine Friedenspflicht mit der GDL. Der Tarifvertrag läuft 26 Monate bis zum 31. Dezember 2025, danach folgt eine zweimonatige Verhandlungsphase, in der ebenfalls keine Streiks möglich sind.

Sechs Mal gestreikt - Hunderttausende betroffen

Die Tarifverhandlungen hatten Anfang November begonnen. Seitdem streikte die GDL sechs Mal und teils über mehrere Tage.

Knackpunkt der Tarifrunde war von Beginn an die Forderung der GDL nach eine Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bei gleichbleibenden Löhnen und Gehältern. Die Bahn war bei einer vorigen Gesprächsrunde bereit, sich auf 36 Stunden bei vollem Lohnausgleich in zwei Schritten bis 2028 einzulassen. Die Gewerkschaft unter ihrem Vorsitzenden Claus Weselsky lehnte das allerdings ab. Es folgten zwei weitere Streiks mit erheblichen Einschränkungen im Personenverkehr. Vor rund einer Woche hatten die Bahn und die GDL dann mitgeteilt, dass sie wieder miteinander sprechen - hinter verschlossenen Türen.

