Gesperrte Straßen in Schleswig wegen Krötenwanderung

In Schleswig ist bis zum 12. April die Straße "Berender Redder" im Einmündungsbereich "Langseestraße" bis Einmündungsbereich "Klappschau" für die Wanderung der Kröten gesperrt. In Niehuus (beide Kreis Schleswig-Flensburg) in der Nähe der dänischen Grenze wurde ein Krötenzaun zum Schutz der Amphibien errichtet.

Freiwillige Helfer tragen in zwei Schichten pro Tag die Kröten in Eimern über die Straße, um so möglichst viele Tiere zu retten. Für die Betruung der Schutzäune sucht der NABU noch freiwillige Helfer.

