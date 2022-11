Geldautomat in Reinbek gesprengt Stand: 14.11.2022 08:32 Uhr In Reinbek haben Unbekannte in der Nacht zu Montag einen Geldautomaten in einer Sparkassen-Filiale gesprengt. Die Täter sind auf der Flucht, die Kriminalpolizei ermittelt.

Ein lauter Knall erschütterte kurz vor drei Uhr den Reinbeker Stadtteil Neuschönningstedt im Kreis Stormarn. Nach Angaben der Polizei haben Unbekannte einen Geldautomaten der Sparkasse Holstein in der Möllner Landstraße gesprengt. Er steht in einem gelben Klinkerbau mit drei Stockwerken, mitten in einem Wohngebiet.

Polizei sucht Zeugen

Die Täter sind nach Angaben der Polizei auf der Flucht. Festnahmen habe es bislang nicht gegeben, hieß es. Unklar ist auch, wie viel Geld die Unbekannten erbeutet haben. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die etwas Ungewöhnliches in der Möllner Landstraße beobachtet haben.

