Nienhagen: Unbekannte sprengen Geldautomaten und flüchten

Stand: 12.11.2022 09:23 Uhr

Unbekannte haben in Nienhagen bei Celle einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, hatten Anwohnende in der Nacht zu Sonnabend eine Detonation gehört und Rauch gesehen und daraufhin die Polizei alarmiert. Die Beamten stellten fest, dass der Bereich der Geldautomaten zerstört worden war. Zudem gab es im Erdgeschoss der Filiale große Schäden. Der oder die Täter konnten flüchten. Ob und wie viel Geld sie erbeutet haben, ist unklar.

Weitere Informationen Automaten-Sprengungen: Wahlmann nimmt Banken in die Pflicht Niedersachsens designierte Justizministerin fordert, Klebesysteme nachzurüsten. Dadurch würden Geldscheine unbrauchbar. (07.11.2022) mehr

