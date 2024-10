Elterntaxis: Straße vor Schule soll in Kiel für Autos gesperrt werden Stand: 16.10.2024 16:20 Uhr In Kiel soll bald eine Schranke verhindern, dass Elterntaxis in die Sackgasse vor der Schule am Heidenberger Teich in Kiel-Mettenhof fahren können. Das wäre die erste Schulstraße im Land.

von Jennifer Reisloh

In der kleinen Sackgasse Skagenweg in Kiel-Mettenhof sorgen unter der Woche zweimal täglich 50 bis 70 Autos für ein Verkehrschaos. Grund dafür sind die sogenannten Elterntaxis. Am Ende der Straße liegt die Schule am Heidenberger Teich. Die Autos und die dadurch unübersichtliche Lage in der schmalen Straße sorgen für ein Sicherheitsrisiko für die Schülerinnen und Schüler, die dort zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind. Um dem entgegenzuwirken, wollen Stadt und Schule jetzt die erste Schulstraße im Land einführen. Das hat die Schulkonferenz in dieser Woche per beschlossen.

Nach Angaben der Schule soll die Sackgasse 30 Minuten vor Unterrichtsbeginn geschlossen und 30 Minuten nach Ende des Unterrichts wieder geöffnet werden. Von Montag bist Donnerstag würde das bedeuten, dass die Straße von 7.30 bis 16.30 Uhr gesperrt ist. Freitags geht der Unterricht nur bis zum Mittag - die Schranke würde entsprechend früher wieder hochgehen. Die Folge: Elter mit Schulkindern im Auto könnten die Straßen gar nicht erst befahren. Die Schülerinnen und Schüler müssten dann den etwa 150 Meter langen Weg vom Aalborgring laufen. Dort wurden vor einiger Zeit bereits Eltern-Haltestellen eingerichtet. Diese würden laut Stadt von vielen Eltern zwar genutzt, haben die Situation im Skagenweg aber nur entzerrt und nicht komplett aufgelöst.

Auch in anderen Orten wird über eine Schulstraße diskutiert

Auch andere Schulen im Land kämpfen mit der Problematik der Elterntaxis vor den Gebäuden und suchen nach Lösungsmöglichkeiten. Das Schulzentrum Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) hat zum Beispiel eine Kiss-and-Ride-Zone eingerichtet, in der die Eltern ihre Kinder rauslassen können. In Geesthacht (Kreis Herzogtum-Lauenburg) werden gerade verschiedene Lösungen für die Grundschule in der Oberstadt diskutiert. Möglich wären hier Straßenabsperrung zur Schulzeit durch die Polizei oder die Installation von Pollern. Und auch in Barsbüttel (Kreis Storman) sorgen Autos vor Schulbeginn und nach Schulende für Chaos. Hier sind die Pläne für eine Schulstraße laut Gemeinde aber noch unkonkret.

Der Verkehrsversucht mit Schranke soll ein Jahr dauern

Ob das Projekt Schulstraße wirklich für mehr Sicherheit für die Schülerinnen und Schüler sorgt, soll jetzt also ein einjähriger Verkehrsversuch in Kiel-Mettenhof zeigen. Laut Stadt sei es aber auch möglich, dass das Chaos nur an andere Stelle verlagert. Die Stadt will spätestens nach den Sommerferien im kommenden Jahr mit dem Versuch beginnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.10.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Flensburg Norderstedt Kiel