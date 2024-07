Stand: 08.07.2024 07:55 Uhr Experiment: Straße vor Schweriner Schule für Autos gesperrt

Vor vielen Schulen kann es kurz vor Unterrichtsbeginn am Morgen und nach Schulschluss am Nachmittag besonders für Grundschüler gefährlich werden. Viele Elterntaxis, Schüler auf dem Fahrrad und Fußgänger sind unterwegs. Die Stadtverwaltung Schwerin hat sich jetzt an einer Schule auf ein Experiment eingelassen: vor der Grundschule "Schweriner Nordlichter" wird die Straße von 7 bis 14 Uhr für Autos gesperrt. Als Alternative für die Eltern gibt es Hol- und Bringezonen in der Nähe, dort können Autos halten. Den Rest der Strecke laufen die Schüler dann. Das Experiment und läuft erst einmal eine Woche - bis Freitag. Gesucht werden Lösungen, die auch in anderen Städten funktionieren könnten, um die Situation vor Schulen zu entspannen.

