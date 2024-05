Stand: 15.05.2024 17:12 Uhr Gedenkveranstaltung für deportierte Sinti und Roma in Kiel

In Kiel wird am Donnerstag mit einer Gedenkveranstaltung an die Deportation von Sinti und Roma im Mai 1940 erinnert. Der Landesverband Deutscher Sinti und Roma lädt dazu nach Angaben der Stadt ab 11 Uhr an den Gedenkstein im Hiroshimapark ein. Auch aus Kiel wurden ab 1940 Sinti und Roma von den Nationalsozialisten zunächst in ein Sammellager in Hamburg gebracht und von dort aus mit Zügen in Arbeitslager und Ghettos deportiert. Nur wenige überlebten.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.05.2024 | 16:30 Uhr