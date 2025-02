Stand: 16.02.2025 16:28 Uhr Frühzeitiger Ruhestand: Mehr Lehrkräfte in SH geben Job auf

Immer häufiger verlassen Lehrkräfte in Deutschland die Schule noch vor ihrem Ruhestand. Das ist bei einer Studie des Berliner Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie herausgekommen. In Schleswig-Holstein quittierten der Studie zufolge im vergangenen Schuljahr zwei von drei Lehrern aus anderen Gründen den Job. Der Hauptfaktor ist laut Institut Überlastung. Die Lage in manchen Bundesländern sei seit Jahren dramatisch - die Forschenden empfehlen angesichts des Lehrkräftemangels, die Arbeitsbelastung zu verringern - beispielsweise durch flexiblere Arbeitszeitmodelle, eigenständiges Lernen der Schüler und digitale Unterrichtsformen.

Archiv 6 Min Nachrichten 18:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.02.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung