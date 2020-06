Stand: 05.06.2020 18:24 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Friedrichskoog: Die ersten Heuler sind da

In der Seehundstation Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) hat die Heuler-Saison begonnen. Die ersten vier - von ihren Müttern verlassenen - jungen Seehunde werden jetzt von den Mitarbeitern aufgepäppelt. Laut Stationsleiterin Tanja Rosenberger wurde der erste Heuler bereits am 17. Mai eingeliefert, er war zuvor auf der Insel Amrum entdeckt worden. Der junge Heuler war erst einen Tag alt und nur 7,5 Kilogramm schwer. In Erinnerung an einen im vergangenen Jahr gestorbenen Sylter Seehundjäger wurde der Seehund "Claus" genannt. Inzwischen wiegt er zehn Kilogramm.

Drei weitere Heuler und eine Kegelrobbe

Nur einen Tag später folgte ein verlassenes Seehundbaby von Pellworm (Kreis Nordfriesland). Am Freitag kamen dann zwei weitere Heuler in den Aufzuchtbereich der Station, die auf Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) gefunden wurden. Aktuell befindet sich dort außerdem eine junge Kegelrobbe, die demnächst wieder ausgewildert werden kann.

Die ersten Heuler sind in Friedrichskoog NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 05.06.2020 18:37 Uhr Autor/in: Carsten Rauterberg Die Heuler-Saison in der Aufzuchtstation in Friedrichskoog ist gestartet. Das erste Seehund-Waise kam bereits am 17. Mai auf die Station und wird bereits aufgepäppelt.







4,5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Im vergangenen Jahr haben die Mitarbeiter in Friedrichskoog rund 300 Heuler betreut. 2019 waren dort nach Stationsangaben 95 Prozent der Heuler aufgepäppelt worden. Die Robben-Babys wurden zuvor als mutterlose Heuler an Stränden und Küsten des Wattenmeers entdeckt. Die Hauptwurfzeit der Seehunde liegt zwischen Anfang Juni und Mitte Juli. Bei allen Tieren, die danach in freier Wildbahn allein unterwegs sind, handelt es sich um selbstständige Jungtiere. Sie brauchen weder die Mutter noch menschliche Hilfe, aber Ruhe. Für Besucher ist die Seehundstation derzeit wegen Umbauarbeiten komplett gesperrt, ein Teilbereich soll im Sommer wieder eröffnet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.06.2020 | 19:00 Uhr