Stand: 04.09.2024 16:58 Uhr Freibad Weiche: Info-Veranstaltung zur Zukunft des Bads

Der Förderverein für das Freibad Weiche in Flensburg will am Donnerstag über die Zukunft des Schwimmbades beraten. Die Informationsveranstaltung ist öffentlich. Aktuell ist das marode Bad geschlossen. Es soll aber - mit Hilfe einer Millionenförderung vom Bund - im nächsten Jahr neu gebaut werden. Hartwig Carl-Kramp vom Bürgerbad Schwerte in Nordrhein-Westfalen soll am Donnerstag über das Netzwerk Bürgerbäder informieren. Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag um 19.30 Uhr im Jugendtreff Weiche.

