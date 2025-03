Frau an Wanderweg erschossen: Ex-Mann steht in Lübeck vor Gericht Stand: 21.03.2025 11:44 Uhr Vor dem Landgericht Lübeck hat der Prozess gegen einen Mann begonnen, der im vergangenen Herbst seine Ex-Frau in Büchen getötet haben soll. Er ist wegen Mordes angeklagt.

Am Morgen des 28. Septembers 2024 hat sich der damals 59-jährige Mann der Polizei in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) gestellt und gab an, seine von ihm geschiedene Frau an einem Wanderweg in der Nähe erschossen zu haben. Am Waldrand zwischen Büchen und Witzeeze nahe der Landesgrenze zwischen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern fand die Polizei kurz darauf die Leiche einer Frau.

Die Lübecker Mordkommission nahm die Ermittlungen auf und konnte die Leiche als die 55-jährige Ex-Frau des Mannes identifizieren. Im Laufe des Tages beschlagnahmten die Ermittler auch die mutmaßliche Tatwaffe und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Am folgenden Tag wurde der Mann der Ermittlungsrichterin vorgeführt und sitzt seitdem in Lübeck in Untersuchungshaft.

Gewalt gegen Frauen nimmt bundesweit zu

Warum der 60-Jährige seine Ex-Frau erschossen haben soll, ist derzeit noch unbekannt. Die Initiative "Femizide stoppen" zählte den Fall als 74. Femizid in Deutschland im Jahr 2024. Der Begriff bezeichnet die Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Aus Frauenhass oder um die aus Tätersicht verletzte Ehre des Mannes wiederherzustellen, wie zum Beispiel bei Tötungen nach Trennungen, wurden laut Bundeskriminalamt 2023 bundesweit 360 Frauen und Mädchen getötet - das ist fast ein Femizid pro Tag.

Der mutmaßliche Mord in Büchen wird in den kommenden Wochen an insgesamt elf Tagen vor Gericht verhandelt, Ende Mai will das Gericht sein Urteil dazu sprechen.

Betroffene von häuslicher Gewalt können sich an das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" wenden: 116 016

