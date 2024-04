Stand: 03.04.2024 17:16 Uhr Flensburger OB übernimmt Vorsitz bei Leitstellenzweckverband Nord

Der Flensburger Oberbürgermeister Fabian Geyer (parteilos) übernimmt den Vorsitz beim Leitstellenzweckverband Nord. Er wurde einstimmig zum Verbandsvorsteher gewählt und übernimmt das Amt planmäßig vom Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg, Wolfgang Buschmann, der unter anderem das Team der Leitstelle Nord durch die Phase des Neubaus in Harrislee begleitet hatte. Die Regionalleitstelle Nord nimmt den Notruf 112 entgegen und alarmiert und koordiniert alle Feuerwehren, Rettungsdienste und Hilfsorganisationen in der Stadt Flensburg und in den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland.

