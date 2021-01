Flensburg und Pinneberg schärfen wegen 200er-Inzidenz nach Stand: 24.01.2021 19:57 Uhr In der Stadt Flensburg und im Kreis Pinneberg werden ab morgen die Corona-Regeln verschärft. Am Wochenende war dort der Schwellenwert von 200 überschritten worden.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche stieg am Sonnabend nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) in Flensburg auf 203,0, im Kreis Pinneberg auf 202,1.

Stadt Flensburg führt erweiterte Maskenpflicht an belebten Orten ein

Die Stadt Flensburg entschied nach Beratungen mit dem Gesundheitsministerium in Kiel, dass eine erweiterte Maskenpflicht zunächst ausreicht. Gemäß der neuen Allgemeinverfügung, die morgen in Kraft tritt und bis zum 14. Februar gültig ist, ist ein Mund-Nasen-Schutz in Bereichen im Stadtgebiet verpflichtend, in denen mit einem erhöhten Personenaufkommen zu rechnen ist:

ZOB und Bahnhofsvorplatz

mehrere Straßen in der Innenstadt

mehrere Straßen im Stadtteilzentrum Mürwik

mehrere Straßen im Stadtteilszentrum Engelsby

Hafenbereich

Strand Solitüde und Strand Ostseebad

Im Kreis Pinneberg gelten weitere Einschränkungen

Der Kreis Pinneberg orientiert sich nach eigenen Angaben an den allgemeinen Empfehlungen des Gesundheitsministeriums bei Überschreiten der 200er-Inzidenz. Gemäß der neuen Allgemeinverfügung, die morgen in Kraft tritt und bis zum 31. Januar gültig ist, gelten mehrere Maßnahmen:

Erweiterung der Mund-Nasen-Schutz-Pflicht: für Erwachsene auf allen Spielplätzen im Kreis, um den Tornescher Bahnhof und auf den S-Bahnhofsvorplätzen in Halstenbek

Begrenzung des Tagestourismus: Betretungsverbot der Naherholungsgebiete Himmelmoor, Holmer Sandberge, Hetlinger Schanze

Einzelhandel: nur noch eine Person darf einkaufen (Ausnahme: Kinder unter 14 Jahren dürfen mit ins Geschäft, sofern es keine Betreuungsalternative gibt)

Gastronomie: Abholung bestellter Speisen und Getränke nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung

Bestattungen und Trauerfeiern: max. 15 Personen

Schulen: Betretungsverbot außerhalb des Schulbetriebs

Pflegeheime: allgemeines Betretungsverbot (Ausnahmen: eine registrierte Besuchsperson pro Einwohner, Besuch von Schwerstkranken und Sterbenden, u.a.)

Bei weiterem Anstieg: 15-Kilometer-Radius

Wenn die Zahlen dann weiter steigen, schränkt die Landesverordnung auch private Ausflüge im Umkreis von 15 Kilometern ein. "Es gibt für diese Maßnahme aber keinen Automatismus", hatte Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) am 11. Januar gesagt. Man werde im Einzelfall schauen, ob es ein isoliertes Ausbruchsgeschehen gebe oder das Virus breit in der Bevölkerung zirkuliere. Spätestens nach 10 Tagen müsste dieser nächste Schritt erfolgen. Berufliche Fahrten und Besuche enger Familienmitglieder bleiben aber erlaubt.

Diffuses Infektionsgeschehen im Kreis Pinneberg

Im Kreis Pinneberg lassen sich laut einer Sprecherin rund 30 Prozent der Infektionen auf mehrere Ausbruchsgeschehen in verschiedenen Pflegeeinrichtungen zurückführen. 70 Prozent der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen seien allerdings auf ein diffuses Infektionsgeschehen zurückzuführen, weshalb weitere Einschränkungen nötig seien: "Mir ist bewusst, dass diese Maßnahmen einen weiteren Eingriff in die Freiheitsrechte für die Menschen im Kreis Pinneberg bedeuten", so Landrätin Elfi Heesch. Sie hoffe, dass diese Maßnahmen nicht verlängert werden müssen, allerdings gelinge das nur, wenn sich alle konsequent daran hielten.

Anstieg in Flensburg offenbar auf Silvesterfeier zurückzuführen

In Flensburg geht etwa die Hälfte der Fälle auf eine Silvesterfeier zurück, die Leiharbeiter zweier Firmen gefeiert hatten. Darüber hinaus gebe es zahlreiche neue Fälle bei Menschen, die ihre Familien im Ausland besucht hätten, teilte Oberbürgermeisterin Simone Lange auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein mit. Außerdem bestätigte die Berliner Charité zumindest in einem Fall, dass die britische Virusmutation B 1.1.7. in Flensburg nachgewiesen wurde. Diese Variante gilt als besonders ansteckend.

Was passiert, wenn Zahlen wieder unter 200 liegen?

Sollten die Inzidenzen im Kreis Pinneberg und in Flensburg in den folgenden Tagen wieder die 200er-Marke unterschreiten, werden die Regeln nicht sofort wieder zurückgenommen, heißt es von der Stadt Flensburg. Insofern sei es auch unerheblich, dass Flensburg nach der eigenen Rechnung aktuell nur bei einer Inzidenz von 194 liege - im Gegensatz zu den Angaben des RKI. Es soll einen Übermittlungsfehler gegeben haben, der noch nicht genau geklärt ist. Die Lage sei ernst, so ein Sprecher, besonders da die britische Mutation in der Stadt nachgewiesen worden sei. Deshalb komme es jetzt nicht darauf an, ob Flensburg den Wert überschritten habe oder kurz davor sei.

