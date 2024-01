Flensburg: 450 Fahrzeuge bei Protest gegen Ampel-Regierung Stand: 19.01.2024 15:43 Uhr Mit der Aktion in Flensburg forderten Spediteure und Handwerker unter anderem weniger Bürokratie und niedrigere Energiekosten. Ein Konvoi zog durch die Innenstadt und sorgte für Verkehrseinschränkungen.

Aufgerufen zu der Demonstration wurden unter anderem Handwerker, Spediteure, Landwirte, Gastronomen, Taxifahrer, Busunternehmer, aber auch andere Selbstständige. In der Anmeldung der Demonstration hatte es nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein noch geheißen, die Teilnehmerzahl sei unklar, zunächst werde von 750 bis 3.000 Menschen ausgegangen. Letztlich kamen laut Polizei 450 Fahrzeuge zusammen, die zum Teil aus Schuby und Handewitt (beide Kreis Schleswig-Flensburg) nach Flensburg fuhren.

Abschlusskundgebung in Schuby

In Flensburg zog der Konvoi zunächst durch die Innenstadt, anschließend wollten die Teilnehmenden geschlossen nach Schuby fahren. Dort war im Gewerbepark eine Abschlusskundgebung geplant. Auch wenn die Demonstration kleiner ausfiel als erwartet, gab es Verkehrseinschränkungen. Busse des öffentlichen Nahverkehrs fuhren bis in den Nachmittag hinein verspätet oder fielen aus.

Solodarität mit Bauern-Protesten

Die Teilnehmenden der Demonstration wollten ihren Protest gegen die Bundesregierung zum Ausdruck bringen. Bei der Aktion gehe es darum ein Zeichen zu setzen und gehört zu werden, sagt Glasermeister Tobias Becker aus Handewitt, Initiator der Aktion. Für die Spediteure gehe es unter anderem um die gestiegene Lkw-Maut, für die Gastronomen um die Anhebung der Mehrwertsteuer auf den Regelsatz und für die Handwerker um die zunehmenden bürokratischen Anforderungen. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein stehen keine politisch aktiven Personen hinter der Anmeldung der Demonstration. Die Aktion verlief laut Polizei ruhig.

Auch in Kappeln haben heute laut Polizei rund 400 Landwirte und Fischer demonstriert. Bereits in der vergangenen Woche hatten sich Handwerker und die Logistikbranche an den Bauernprotesten in Schleswig-Holstein beteiligt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Handwerk