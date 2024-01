Bauernproteste: Rund 5.000 Fahrzeuge bei Kundgebung in Hohenlockstedt Stand: 13.01.2024 15:51 Uhr In Hohenlockstedt hat am Samstagmittag die bislang größte Protestaktion der Landwirte in SH stattgefunden. Rund 5.000 Fahrzeuge sind für eine Großkundgebung zum Flugplatz Hungriger Wolf gefahren. Mittlerweile ist die Aktion beendet - rund um das Gelände herrscht noch immer Verkehrschaos.

Erst am Freitag waren mehr als 3.000 Fahrzeuge für eine Großkundgebung in die Landeshauptstadt gefahren. Einen Tag später ist der Andrang protestierender Menschen in Hohenlockstedt fast doppelt so groß gewesen. Die Veranstalter vom Verein "Land schafft Verbindung" sprechen von "weit über 6.000 Fahrzeugen", die am Mittag auf dem Flugplatz Hungriger Wolf zusammenkamen - die Polizei berichtet von rund 5.000 Fahrzeugen.

Viele Landwirte waren schon früh am Morgen Richtung Hohenlockstedt im Kreis Steinburg aufgebrochen. So zum Beispiel aus Brügge und Dätgen (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde), aus Heide und Albersdorf im Kreis Dithmarschen oder aus Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) und Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg). Unter ihnen sind nicht nur Landwirte, die ihrem Ärger über die Bundesregierung Luft machen wollen. Auch bei Spediteuren, Handwerkern, Gastronomen oder Fischern sitzt der Frust über die Ampel-Sparpläne mittlerweile tief.

Nicht alle Fahrzeuge kamen aufs Gelände

Ursprünglich sollte die Kundgebung auf dem Flugplatz schon um 11 Uhr starten, doch der Andrang war zu groß. Die Veranstalter verlegten den Start nach hinten. Um 11.40 Uhr konnte die Protestaktion schließlich beginnen. Unterdessen berichtete die Polizei, dass sich zwar schon 5.000 Fahrzeuge auf dem Gelände des früheren Heeresfliegerstützpunkts befinden, jedoch noch zahlreiche Teilnehmende auf den Straßen rund um den Flugplatz feststecken. Gegen 15 Uhr war die Kundgebung beendet. Durch den Rückverkehr kommt es derzeit auf der B77 zwischen Hohenwestedt und Itzehoe in beiden Richtungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen mit langen Staus.

Organisiert wurde die Demonstration vom Verein "Land schafft Verbindung". Zur Teilnahme aufgerufen hatte auch der Baugewerbeverband Schleswig-Holstein.

Weitere Kolonne durch Lübeck gezogen

Auch in Lübeck gab es am Sonnabend eine Demonstration von Landwirten. Am Nachmittag hat die Kolonne ihre Fahrt durch Lübeck abgeschlossen und die Hansestadt in Richtung Süden über die B207 verlassen. Laut Polizei waren in dem Konvoi zeitweise knapp 700 Fahrzeuge unterwegs - er war rund zehn Kilometer lang.

