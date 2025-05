Stand: 06.05.2025 07:41 Uhr Flensburg: Sanierung der B199 geht los

Ab nächsten Montag wird die B199 zwischen der A7 Anschlussstelle Flensburg/Harrislee und dem Einkaufszentrum Citti Park (Flensburg) saniert. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein sollen die Arbeiten an der beschädigten Straße bis voraussichtlich Ende September dauern. Die Maßnahmen finden in mehreren Bauphasen statt. Während der ersten Bauphase vom 12. Mai bis 31. Mai ist in beide Richtungen jeweils nur eine Fahrspur befahrbar. Die Kreuzung Westerallee/Lilienstraße bleibt während der Fahrbahnerneuerung für Autofahrende zugänglich. Die Gesamtkosten von rund viereinhalb Millionen Euro trägt der Bund.

