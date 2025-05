Stand: 06.05.2025 14:00 Uhr Kameras an Recycling-Containern in Husum geplant

Das Problem ist alt, doch in Husum (Kreis Nordfriesland) wächst es: Immer häufiger werden Hausmüll und Sperrmüll an Altkleider- und Glascontainern abgestellt. Jede Woche sammelt das Unternehmen Remondis mehrere Hundert Kilogramm davon ein, teilt die Stadtverwaltung mit. Durch offene Lebensmittelverpackungen würden auch Ratten und Schädlinge angelockt. Die Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland (AWNF) will deshalb jetzt an mehreren Standorten Kameras installieren. Wer erwischt wird, riskiert ein Bußgeld von 100 bis zu 1.500 Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland