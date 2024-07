Stand: 24.07.2024 15:48 Uhr Flensburg: Fotoausstellung über Seefahrer im Schifffahrtsmuseum

Das FlensburgerSchifffahrtsmuseum bietet derzeit besondere Einblicke in das Leben auf hoher See - und zwar in der Ausstellung "Life at sea". Die läuft bis Anfang Oktober. Dort sind 51 Aufnahmen aus einem Fotowettbewerb von Seeleuten zu sehen. Museumsleiterin Susanne Grigull freut sich über die bunte Bandbreite an sehr berührenden Aufnahmen: Isolation, Heimweh, Einsamkeit, aber auch fröhliche Fotos. Wer die Ausstellung im Schiffahrtsmuseum direkt an der Flensburger Förde besuchen möchte, hat dafür dienstags bis sonntags immer von 10 bis 17 Uhr Gelegenheit.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.07.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg