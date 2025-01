Stand: 28.01.2025 16:45 Uhr Flensburg: Ausländische Studenten bleiben Industrie oft erhalten

Am Dienstagvormittag haben 200 Studierende des Masterstudiengangs "Wind Energy Engineering" an der Hochschule Flensburg ihr Modell einer Windkraftanlage vorgestellt. Darunter sind 33 internationale Studenten aus neun unterschiedlichen Ländern. Die meisten davon würden der deutschen Industrie auch nach dem Studium erhalten bleiben: "Unsere Studierenden schreiben in der Regel ihre Masterarbeit im nächsten Semester zu 80 Prozent in der Industrie und das auch gerne vor Ort", sagt Institutsleiter Torsten Faber. Von denen blieben dann auch in der Regel die meisten in dem Unternehmen. Nur etwa jeder Fünfte verlässt laut Faber seinen Betrieb.

