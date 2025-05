Stand: 09.05.2025 14:58 Uhr Finanzämter: Technische Probleme sollen bis Montag behoben sein

Wie der IT-Dienstleister Dataport am Freitag mitgeteilt hat, ist eine Störung im Rechenzentrum der Grund für die aktuellen EDV-Probleme der Finanzämter in Norddeutschland - auch in Schleswig-Holstein. Der Fehler liegt offenbar in der Netzwerk-Kommunikation. Die kaputten Teile werden ausgetauscht. Einige Server wurden nach Angaben von Dataport neu gestartet und funktionieren schon wieder. Von Montag an soll alles reibungslos laufen. Seit Mittwoch haben die Finanzämter im Norden technische Probleme. Die Mitarbeiter in den Finanzämtern können beziehungsweise konnten dadurch nur allgemeine und keine konkreten Fragen zum Beispiel zur Steuererklärung beantworten.

