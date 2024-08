Stand: 30.08.2024 09:04 Uhr Grömitz: Feuerwerk "Ostsee in Flammen" am Freitagabend

Am Freitagabend erleuchtet das Feuerwerk "Ostsee in Flammen" den Himmel über Grömitz (Kreis Ostholstein). Ab 22.45 Uhr wird das Spektakel über dem Meer zu sehen sein. Bereits ab 14.30 Uhr startet an Land das Programm, das den Tag begleitet. Der NDR ist ebenfalls vor Ort: Von 16 bis 20 Uhr steht der DialogBus an der Promenade direkt am Strand für Gespräche bereit.

