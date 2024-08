Stand: 13.08.2024 16:09 Uhr Feuerwehren: Täglich mehrere versehentliche Notrufe

Bei den Rettungsleitstellen gehen täglich zahlreiche Notrufe ein, weil sich Menschen auf ihrem Smartphone vertippen oder das Handy in der Hosentasche selbst den Notruf auslöst. Auch bei der Lübecker Feuerwehr landen nach eigenen Angaben täglich mehrere solcher Anrufe. Demnach würden so immer wieder Leitungen blockiert, die für echte Notrufe wichtig wären. Gerade mit der Verbreitung von Smart-Watches habe das Problem zugenommen, meint auch Stefan Machate von der Leitstelle Süd. Wer seinen versehentlichen Notruf bemerkt, solle sich am Telefon melden und Bescheid geben, dass alles ok ist, empfiehlt Machate. Niemand würde dann schimpfen.

