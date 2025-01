Stand: 17.01.2025 10:17 Uhr Feuerwehr Geesthacht rückt zu drei Einsätzen aus

Innerhalb von drei Stunden rückte die Feuerwehr Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) am Donnerstagabend zu drei Einsätzen aus. Zunächst prallte im Stadtzentrum eine Autofahrerin beim Abbiegen in ein entgegenkommendes Auto, beide Fahrer wurden verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 30.000 Euro. Kurz darauf bekämpfte die Feuerwehr einen Schornsteinbrand am Ostpreußenweg. In Besenhorst geriet eine Gasflasche auf einem Reiterhof in Brand. Eine Frau brachte sie rechtzeitig ins Freie, wodurch größere Schäden verhindert wurden. Das Gebäude blieb unversehrt.

