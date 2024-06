Stand: 17.06.2024 09:22 Uhr Feuer zerstört Wohnhaus in Seestermühe

In Seestermühe (Kreis Pinneberg) ist laut Kreisfeuerwehrverband am Sonntagnachmittag in einem Einfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte ankamen, stand bereits das gesamte Gebäude in Flammen. Mehr als 100 Rettungskräfte waren im Einsatz, ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Die Löscharbeiten dauerten bis 22 Uhr. Das Haus ist laut Feuerwehr nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt.

