Stand: 03.12.2024 10:09 Uhr Feuer zerstört Dachstuhl von Einfamilienhaus in Schafflund

In Schafflund (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Montagabend ein Feuer im Dachstuhl eines Einfamilienhauses ausgebrochen. Gegen 21.30 Uhr waren etwa 90 Einsatzkräfte aus sechs freiwilligen Feuerwehren rund zwei Stunden vor Ort in der Straße Am Fliederbogen. Verletzte gab es nicht, da die Bewohner abwesend waren. Der Sachschaden wird auf 340.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

