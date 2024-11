Feuer in Werkstätte in Wilster ausgebrochen Stand: 09.11.2024 17:13 Uhr Am Sonnabendnachmittag ist in Wilster ein Feuer in einer Autowerkstatt ausgebrochen. Die Flammen haben auf ein Wohnhaus übergegriffen.

Seit 15 Uhr brennt eine Werkstatt in der Neuen Burger Straße in Wilster im Kreis Steinburg. Das Feuer ist laut einem Feuerwehr-Pressesprecher von einem Auto in der Werkstatt auf das Gebäude übergegangen. Die Flammen sind dann auf ein Wohnhaus direkt hinter der Werkstatt übergesprungen.

Feuer kann nur von außen gelöscht werden

Das Dach der Werkstatt ist laut Feuerwehr eingestürzt, deswegen kann der Brand nur noch von außen gelöscht werden. Verletzt wurde bisher niemand. Es sind etwa 50 Einsatzkräfte vor Ort. Laut Feuerwehr kann es noch mehrere Stunden dauern, bis der Brand gelöscht ist.

