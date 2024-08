Stand: 05.08.2024 08:17 Uhr Feuer in Nordhastedt im Kreis Dithmarschen

In Nordhastedt im Kreis Dithmarschen brennt nach ersten Angaben der Leitstelle West ein Wohnhaus in der Heider Straße, in dem auch Flüchtlinge untergebracht sind. Der Brand war um kurz vor 7 Uhr im Dachgeschoss des Hauses ausgebrochen. Die Einsatzkräfte konnten drei Bewohner aus dem Haus retten. Sie sind nach ersten Informationen leicht verletzt. Vor Ort sind aktuell 80 Feuerwehrleute im Einsatz.

