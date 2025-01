Stand: 24.01.2025 08:26 Uhr Feuer in Entsorgungsbetrieb in Kiel gelöscht

In Kiel-Wellsee ist am späten Donnerstagabend ein Feuer in einem Entsorgungsbetrieb in der Ottostraße ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr war in einem Teil einer 600 Quadratmeter großen Halle Sperrmüll in Brand geraten. Die automatische Brandmeldeanlage wurde daraufhin ausgelöst. Das Feuer konnte Freitagnacht gegen 3.20 Uhr gelöscht werden. Verletzt wurde dabei niemand. Etwa 60 Einsatzkräfte waren vor Ort, teilte die Feuerwehr mit.

Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebs halfen mit

"Durch das Feuer kam es zu einer starken Verrauchung, sodass die Sicht in der Halle stark eingeschränkt war. Mehrere Trupps sind dann mit schwerem Atemschutz und Löschrohren in die Halle vorgegangen, um das Feuer zu bekämpfen", sagte Martin Liebig von der Feuerwehr Kiel. Mehrere Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebs hätten dann mit betriebseigenen Baggern dabei unterstützt, das Brandgut auseinanderzuziehen und die letzten Glutnester zu löschen. Zur Höhe des Schadens und zur Brandursache ist noch nichts bekannt.

